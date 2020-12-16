مصر الأولى في التعامل مع أزمة كورونا بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا

تحتل مصر المركز الأول بين دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مؤشر مرونة التعامل مع أزمة كورونا التي تتطلقه وكالة بلومبرج.

ووفقا للمؤشر، احتلت مصر المركز 25 عاليما في التعامل مع أزمة كورونا، وذلك بحسب وزارة التخطيط على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

ويقيس المؤشر الصادر عن "بلومبرج" فى نوفمبر 2020 مدى قدرة الدول على مواجهة جائحة كورونا وإمكانية العيش فى هذه الدول خلال الأزمة، من خلال 10 مؤشرات فرعية، وهى: معدل الإصابات فى الشهر الواحد، ومعدل الوفيات في الشهر الواحد، وإجمالى الوفيات لكل مليون نسمة، ومعدل الاختبارات الإيجابية، وكذلك اتفاقيات اللقاحات التي تم التوصل إليها، بالإضافة إلى تأثير إجراءات الإغلاق على الاقتصاد، وحرية تنقل المواطنين مقارنةً بما قبل الجائحة، وتوقعات نمو الاقتصاد 2020، وقدرة النظام المحلي للرعاية الصحية، ومؤشر التنمية البشرية.