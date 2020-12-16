 معيط: فرضنا رسوما إضافية على التبغ والمعسل لصالح التأمين الصحي - بوابة الشروق
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معيط: فرضنا رسوما إضافية على التبغ والمعسل لصالح التأمين الصحي

محمد معيط
محمد معيط
أسماء الدسوقي
نشر في: الأربعاء 16 ديسمبر 2020 - 1:53 ص | آخر تحديث: الأربعاء 16 ديسمبر 2020 - 1:54 ص

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن التأمين الصحي الشامل أصبح يضم الأسرة المصرية بالكامل وليس الفرد المقدم على الرعاية فقط.

وأضاف معيط، في مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي عبر فضائية «التليفزيون المصري»، مساء الثلاثاء، أن النظام التأميني يُمول من خلال: «الاشتراكات التي يدفعها العامل عن نفسه وأولاده والتي يدفعها صاحب العمل، المساهمات التكافلية، والرسوم الإضافية على التبغ والمعسل وغيرها».

وأوضح أن الهدف من فرض ما يسمى الضرائب المخصصة على التبغ والسجائر يكمن في أن الدولة تستهدف الأشياء التي تزيد من معدلات الإصابة بالأمراض، مضيفًا أن غير القادرين من دفع الرسوم تتكفلهم الدولة، ويُقدروا بـ35% من المجتمع.

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