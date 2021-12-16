مراسلون بلا حدود: عدد الصحفيين المعتقلين ارتفع لمستوى غير مسبوق

أفادت منظمة "مراسلون بلا حدود" بأنها أحصت خلال العام الجاري عددا غير مسبوق من الصحفيين المعتقلين حول العالم، ولفتت إلى أن أبرز الجناة هم حكومات بيلاروس وميانمار والصين.

وذكرت المنظمة في تقريرها السنوي عن حرية الصحافة أنه حتى الأول من كانون أول/ديسمبر الجاري كان هناك 488 إعلاميا في السجون لمجرد قيامهم بعملهم، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 20% عن العام الماضي.

وأوضح واضعو التقرير أن "هذه الزيادة الاستثنائية في الاعتقال التعسفي تعود في الغالب إلى ثلاث دول، لا تبالي حكوماتها بتطلع مواطنيها إلى الديمقراطية".

ويوجد في ميانمار، التي استعاد الجيش فيها السلطة في انقلاب جرى في الأول من شباط/فبراير من العام الجاري، حاليا 53 صحفيا في السجون. وقبل عام، كان هناك اثنان فقط.

وفي بيلاروس، يوجد حاليا 32 صحفيا في السجون، بعدما كان العدد سبعة قبل عام.

وأدت سيطرة الصين المتزايدة على هونج كونج إلى تدهور في وضع حرية الصحافة: وتم استغلال "قانون الأمن القومي" كذريعة لاعتقال ما لا يقل عن عشرة صحفيين حاليا.

وكان الوضع الخاص لهونج كونج في الماضي يجعل منها نموذجا إقليميا في احترام حرية الصحافة.