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بالصور.. الحزن يخيم على وجوه لاعبي المنتخب قبل مواجهة قطر

محمود عيسى
نشر في: الخميس 16 ديسمبر 2021 - 3:19 م | آخر تحديث: الخميس 16 ديسمبر 2021 - 3:23 م

شهد مران منتخب مصر الاستعدادي لمواجهة قطر، حالة من الحزن على وجوه اللاعبين، بعد فشل العبور إلى المباراة النهائية لكأس العرب، فيفا قطر 2021.

وخسر منتخب مصر الفوز ببطاقة التأهل للمباراة النهائية، بعد تلقي شباكنا هدفًا قاتلًا من منتخب تونس عن طريق النيران الصديقة بتسجيل عمرو السولية هدفًا في مرمى محمد الشناوي بالدقيقة 94.

وتلعب مصر أمام قطر يوم السبت المقبل بالساعة الواحدة ظهرًا، في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع لمونديال العرب، في حين تقام المباراة النهائية بين الجزائر وتونس.

وخاض منتخب مصر ظهر اليوم الخميس، تدريبًا مغلقًا على الملعب المخصص للفراعنة.

وكان يتمنى لاعبو منتخب مصر، الوصول للمباراة النهائية والتتويج بلقب كأس العرب، خاصة في ظل تأكيد كارلوس كيروش المدير الفني واللاعبين على سعيهم نحو العودة إلى مصر ومعهم الكأس الذهبية.

 

 


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