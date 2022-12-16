أندريه زكي: الكنيسة الإنجيلية المصرية وطنية تؤمن بأن حب وخدمة الوطن جزء من إيمانها

شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، اليوم الجمعة، في لقاء للقساوسة والشيوخ والشمامسة من محافظة المنيا مجمع مشيخة المنيا الإنجيلي، تحت عنوان "كنيستي التي أحبها"، بحضور القس كمال رشدي رئيس سنودس النيل الإنجيلي، والقس رفعت فكري رئيس مجلس الحوار والعلاقات السكنية، والدكتور القس ثروت وهيب وكيل كلية اللاهوت للعلاقات الكنسية، والقس عصام عطية رئيس مجمع المنيا الإنجيلي، والقس فيليب عبيدالله رئيس لجنة الحوار والعلاقات المسكونية بمجمع المنيا المشيخي، وذلك بمقر التدريب "إطسا" للهيئة الإنجيلية بمحافظة المنيا.

وخلال اللقاء، عبر رئيس الإنجيلية عن سعادته الكبيرة لمشاركة قساوسة وشيوخ وشمامسة محافظة المنيا.

وقال إن الكنيسة المشيخية المصرية كنيسة مصلحة، تؤمن بمبادئ الإصلاح، وسلطان الكتاب المقدس، وهذا ما يشكل إيمان كنيستنا المشيخية في مصر، والذي ينطلق منه دورها الروحي وكذلك أدوارها الوطنية والمجتمعية".

وأضاف: "الكنيسة الإنجيلية المصرية كنيسة وطنية تؤمن بأن حب وخدمة الوطن هو جزء من إيمانها ورسالتها، وهي ثاني أكبر كنيسة في المنطقة العربية والشرق الأوسط، ونشكر الله على بلادنا الغالية مصر".