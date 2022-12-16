عشرات الآلاف من الفلسطينيين يؤدون صلاة الجمعة بالأقصى

أدى عشرات الآلاف من المواطنين الفلسطينيين صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى المبارك، رغم إجراءات عسكرية مشددة فرضتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على أبوابه، وعلى مداخل البلدة القديمة في القدس المحتلة.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، في بيان صحفي، إن نحو سبعين ألف مُصل أدوا صلاة الجمعة في رحاب المسجد، من القدس، والضفة الغربية، وداخل أراضي عام 1948.

وانتشرت قوات الاحتلال في شوارع المدينة ومحيط المسجد الأقصى، وتمركزت عند بواباته، وأوقفت المصلين ودققت ببطاقاتهم الشخصية، ومنعت العشرات من دخوله لأداء الصلاة في رحابه.

قال شهود عيان إن شرطة الاحتلال فرضت مخالفات كيدية على سيارات المُصلين في منطقة باب الأسباط.

كان آلاف المصلين أدوا صلاة الفجر اليوم في المسجد الأقصى المبارك، نصرة للمقدسات وتأكيدا على إسلامية الحرم القدسي الشريف.