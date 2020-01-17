لاعب شالكه السابق ينضم إلى الجهاز الفني للمنتخب الدنماركي

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انضم الدنماركي الدولي السابق إيبي ساند، اللاعب السابق لفريق شالكه الألماني لكرة القدم، إلى الجهاز الفني للمنتخب الدنماركي ليتولى مهمة المدرب المساعد بالفريق الذي حسم تأهله بالفعل إلى نهائيات كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020).

ويبدأ ساند /47 عاما/ عمله بشكل فوري ضمن الجهاز الفني الذي يقوده المدير الفني أوجه هاريدي، وذلك بعقد يستمر حتى نهاية مشوار المنتخب في يورو 2020، حسب ما أعلنه الاتحاد الدنماركي لكرة القدم اليوم الجمعة.

وقال ساند في بيان "إنها فرصة رائعة".

ويحل ساند مكان جون دال توماسون الذي تولى قريبا منصبا تدريبيا بنادي مالمو السويدي.

وكان المهاجم السابق ساند، قد سجل 22 هدفا خلال 66 مباراة خاضها مع المنتخب الدنماركي بين عامي 1998 و2004 .

وخلال مسيرته كلاعب، لعب ساند أيضا لفريق بروندبي الدنماركي وكذلك شالكه الذي أحرز معه لقب هداف الدوري كما توج معه بلقب كأس ألمانيا مرتين.

وبعد اعتزال اللعب في 2006، عمل ساند ضمن الإدارة الفنية للمنتخب الدنماركي بين عامي 2008 و2014 في الوقت الذي كان يشغل فيه مورتن أولسن منصب المدير الفني للمنتخب.

وقال هاريدي إنه يتطلع إلى العمل مع ساند.

ويخوض المنتخب الدنماركي مباراتين وديتين أمام جزر فاروه وإنجلترا خلال أذار/مارس المقبل.

وفي دور المجموعات في يورو 2020، سيتنافس المنتخب الدنماركي ضمن مجموعة تضم معه روسيا وفنلندا وبلجيكا، وسيخوض جميع المباريات الثلاث في دور المجموعات على أرضه في كوبنهاجن.