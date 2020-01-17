قال المهندس هاني سرحان، مدير عام بالزراعة، ووالد طبيبة ناجية من حادث مصرع طبيبات المنيا، إن الحادثة تعبر عن حالة من «الإهمال وعدم الإنسانية»، وفقًا لقوله.

وأضاف: "بمجرد وقوع الحادث، الطبيبات تعرضن للسرقة، ومعهد ناصر طلب من المصابات فلوس لعلاجهن، والأهالي ماكانتش عارفة تشوف أولادها، والإسعاف وصلت بعد ساعتين من الحادث، وبنتي كانت معاهم في الميكروباص الثاني".

وتابع: "الحكاية مش حكاية وزيرة، كل المنظومة بايظة، الطبيبات اتهددوا بالعقاب الإداري في حالة عدم حضورهن التدريب المقرر لهن في القاهرة".

واستطرد: "هناك حالة من غياب التأمين للطرق، معقولة فيه ناس تقلب في الجثث والمصابين لسرقتهم، مشكلتنا أساسها الأخلاق.. وللأسف مفيش أخلاق ولا رحمة، أطباء ويطلبون منهم ومن ذويهم فلوس العلاج.. ما هذا؟.

ووقع صباح أول أمس الأربعاء؛ حادث ميكروباص يضم ١٤ طبيبة و٦ مواطنين وأسفر عن وفاة 4 أشخاص من بينهم طبيبتان، وسائق، وعامل، وإصابة اخرين من الأطباء والطبيبات حيث كانوا متجهين من محافظة المنيا إلى محافظة القاهرة لحضور إحدى الدورات التدريبية.