أشاد الإعلامي عمرو أديب، بقرار تصفية شركة الحديد والصلب، متوجهًا برسالة لصاحب القرار: «أنت رجل شجاع.. متخافش ولا تتراجع، والموضوع كان محتاج إيد شديدة تمضي الورقة دي».

وقال أديب، خلال تقديمه لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «MBC مصر»، مساء أمس السبت، إن المصنع يبيع طن الحديد بتسعة آلاف جنيه بالرغم من تكلفته البالغة 34 ألف، مشيرًا إلى أن ديونه بلغت 16 مليار جنيه.

ونوه إلى أن المصنع لا يمتلك المؤهلات أو الفرصة للاستمرار، معلقًا: «هذا مشروع نزيف، والدولة ترمي نقود في الأرض، إنتاج الحديد ليس قائمًا على هذا المصنع، لدينا صناعة حديد قوية، فلماذا تحتفظ الدولة بمشروع خسران؟».

وأكد أديب، أن الدولة سترعى العمال ومنحهم حقوقهم كاملة، موضحًا أن تحديد مقياس نجاح أي مشروع هو المكسب والخسارة، وخاصة أن المصنع يحقق خسائر بنحو مليار جنيه في العام.

وتابع: «المصنع ليس جيدًا أو مربحًا أو منتجًا، أرجوكم نفكر بالعقل، الاتحاد السوفيتي وقع، وكرامة مصر مش في مصنع حديد وصلب خسران، كرامتها في صناعة ناجحة وكريمة والقطاع الخاص».

وأصدرت وزارة قطاع الأعمال العام، بيانا للرد على الانتقادات التي طالت قرار تصفية شركة الحديد والصلب، موضحة الموقف النهائي لشركة الحديد والصلب المصرية، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية التابعة للوزارة.

وقالت الوزارة في البيان أن الشركة تم إنشاؤها عام 1954 لاستغلال خامات الحديد في أسوان، وتم بدء الإنتاج عام 1958 بتكنولوجيا ألمانية تعود إلى بدايات القرن العشرين، ثم تطورت في الستينات والسبعينات بتكنولوجيا روسية تعود إلى حقبة الخمسينات، وقد بلغ رأس مال الشركة المدفوع 1.9 مليار جنيه موزعاً على 976872278 سهم بقيمة أسمية للسهم 2 جنيه.

وأوضحت الوزارة، أن الجمعية العامة غير العادية لشركة الحديد والصلب أقرت في 11/1/2021، برئاسة المهندس محمد السعداوي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية تصفية الشركة بعد محاولات كثيرة للإصلاح ووقف نزيف الخسائر، حيث بلغت الخسائر المرحلة في 30/6/2020 حوالى 8.5 مليار جنيه.

وأكدت وزارة قطاع الأعمال العام والشركة القابضة للصناعات المعدنية أن الأولوية الأولى هي الحفاظ على حقوق ومكتسبات العاملين وإعطاءهم كافة الحقوق المكفولة لهم قانوناً.