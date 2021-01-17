خبير إيطالي: السراج أمام خيارين لتشكيل الحكومة

كشف المحلل السياسي الإيطالي البارز والمستشار الاستراتيجي، دانيلي روفينيتي، أن رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج يسعى لتسمية رئيس للوزراء في ليبيا سواء من الشرق أو من الغرب الليبي يمكنه الحوار مع الشرق.

وقال روفينيتي، في تصريحات خاصة لـ"الشروق"، إن السراج يبحث هذه الخطوة حيث يعد الحوار السياسي الليبي الآن في طريق مسدود، كما أنه يبحث هذا الخيار من أجل إحراز تقدم في الحوار الاقتصادي والأمني، مشيراً إلى أن هذا الخيار تدعمه أوروبا وبعض الدول وسيكون في مرحلة انتقالية قبل الانتخابات في ديسمبر المقبل.

وأوضح الخبير الإيطالي البارز أن الحوار السياسي الليبي لا يمضي بسلاسه ويواجه صعوبات، مشيراً إلى أن هناك دول معنية بالأزمة الليبية تحاول الآن الدفع بالحوار الليبي-الليبي لأن موعد الانتخابات تم تحديده، ولأن هناك انفتاح بين الشرق والغرب من ناحية الاتفاقيات الاقتصادية.

واعتبر روفينيتي أن إيطاليا عادت للصدارة في الملف الليبي، حيث زار السراج و نائبه أحمد معيتيق روما مؤخراً، مضيفاً أن إيطاليا سيكون لها دور مهم لأنها الدولة الوحيدة في أوروبا التي يمكنها الحوار مع الجميع مثل الروس والأمريكان.