أسامة كمال: الاهتمام بمنطقة التجارة الحرة الإفريقية فرصة لا تعوض

قال الإعلامي أسامة كمال، إن الاهتمام بمنطقة التجارة الحرة الإفريقية فرصة لا تعوض، موضحًا أن مصر تتمكن من خلالها التسويق لمنتجاتها في الأسواق الإفريقية.



وأضاف كمال، خلال تقديمه لبرنامج «90 دقيقة»، المذاع عبر فضائية «المحور»، مساء الأحد، أن النظر للمنطقة بأنها فرصة للدول الإفريقية لتمنح مصر ما تحتاجه من مواد خام ضيقة تشبه الدول الاستعمارية، مؤكدًا أن دول القارة السمراء تمتلك المقومات لتنتج وتتجه إلى الخارج.



وتابع: «أسلوبنا يجب أن يخرج عن كتاب الجغرافيا والتاريخ في السبعينيات والثمانينيات، بأن مصر تحصل على المطاط من دولة كذا والكاكاو من دولة كذا، محدش هيقبل بالكلام ده».



واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، وامكيلي ميني، السكرتير العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة.



وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن اللقاء تناول مناقشة سبل تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية عقب إطلاقها رسمياً مطلع العام الجاري 2021.