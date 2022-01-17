قالت جماعة الحوثي اليمنية المدعومة إيرانيًّا، إنّها شنّت عملية عسكرية في العمق الإماراتي، وذلك بالتزامن مع إعلان أبو ظبي عن اندلاع حرائق على أراضيها والاشتباه في أجسام طائرة مُسيرة.

وذكرت وسائل إعلام حوثية، وناشطون تابعون للمليشيات، بأنه سيتم الإعلان خلال الساعات القليلة المقبلة عن تفاصيل ما قالت الجماعة إنّها عملية عسكرية نوعية في العمق الإماراتي.

وكان شرطة أبوظبي قد أفادت في وقت سابق من اليوم الاثنين، إنّ حريقًا اندلع أسفر عن انفجار ثلاثة صهاريج نقل محروقات بترولية في منطقة مصفح آيكاد 3 بالقرب من خزانات أدنوك، وحريق اندلع أيضًا في منطقة الإنشاءات الجديدة قرب مطار أبوظبي الدولي.

وأشارت الشرطة إلى رصد أجسام طائرة صغيرة يحتمل أن تكون لطائرات بدون طيار (مسيرات)، بحسب التحقيقات الأولية، وقعتا في المنطقتين قد تكونان تسببتا في الانفجار والحريق.

وأكدت بدء السلطات المختصة تحقيقًا موسعًا حول سبب الحريق والظروف المحيطة به، كما لا توجد أضرار تذكر نتجت عن الحادثين.

يُشار إلى أنّ المليشيات الحوثية دأبت على تنفيذ هجمات عدائية باستخدام طائرات مُسيرة ضد السعودية التي تقود التحالف العربي الذي يضم أيضًا الإمارات.