دراسة إسرائيلية: فعالية الجرعة الرابعة من لقاحات كورونا منخفضة ضد أوميكرون

كشفت دراسة إسرائيلية أن تلقي جرعة رابعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا لا تقدم حماية إضافية كبيرة ضد المتحور أوميكرون.

وقالت جيلي ريجيف يوشاي، مديرة وحدة الأمراض المعدية في مركز شيبا الطبي في تل أبيب، والتي قادت الدراسة إن "ارتفاع مستويات الأجسام المضادة الذي نراه مع كل من لقاحي موديرنا وفايزر أعلى قليلا عما رأيناه بعد الجرعة الثالثة المعززة من اللقاح".

وأضافت قائلة إنه "على الرغم من ارتفع مستويات الأجسام المضادة، فإن اللقاح الرابع يقدم فقط دفاعا جزئيا ضد الفيروس".

وقالت ريجيف يوشاي إنه تمت ملاحظة حدوث إصابات بين الأشخاص الذين تلقوا أربع جرعات من اللقاح.

وأكدت أن النتائج هي أولية ولذلك لم تقدم أرقاما أكثر دقة.

وحصل نحو 150 مشاركا في الدراسة على جرعة رابعة من لقاح فايزر بيونتيك قبل أسبوعين. وقبل أسبوع حصل 150 مشاركا آخرين على جرعة رابعة من لقاح موديرنا بعد تلقي ثلاث جرعات من لقاح فايزر بيونتيك.

وأضافت رجيف أن هذه هي أول تجربة في العالم للجرعة الرابعة من التطعيم بلقاحين مجمعين. وأشارت إلى أن نتائج المجموعتين بعد أسبوع كانت متشابهة للغاية.