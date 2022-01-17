تحصن فلسطيني وأفراد أسرته من حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة، على سطح منزله، بعد قرار إسرائيلي بإخلائه، مهددا بحرق نفسه وأولاده.



وأصدرت بلدية القدس الإسرائيلية قرارا بإخلاء منزل أسرة صالحية، ومشتل يملكونه في الحي، بعد صدور قرار من محكمة إسرائيلية بطردهم، وفق وكالة "سبوتنيك".



وأظهرت مقاطع فيديو بثتها مواقع إخبارية مقدسية وناشطون قوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلي وهي تهدم المشتل بجرافة، استعدادا لإخلاء المنزل، لكن مالك المنزل محمود صالحية، صعد وأفراد أسرته إلى سطحه، وهدد بإحراق نفسه وأولاده، إذا تم الإخلاء.



وقال صالحية: "من يخرج من منزله فهو خائن، لن أبرح منزلي"، مضيفا وهو يحمل قارورة من البنزين: "سأحرق نفسي وأولادي... سأفجر البيت بمن فيه"، وأضاف أن بلدية القدس جاءت لتطرد الأهالي من منازلهم لصالح إقامة مدارس لأولادهم".



وظهر صالحية في مقطع آخر من على سطح منزله، وهو يطالب أهالي الشيخ جراح بالتصدي لمخطط الإخلاء الإسرائيلي، معتبرا أنه حال تم تنفيذ إخلاء منزله، فسيكون مقدمة لإخلاء العديد من المنازل الفلسطينية بعده.



ووصل عشرات من الأهالي والنشطاء إلى منزل صالحية للتضامن مع الأسرة، وأظهر مقطع مصور الشرطة الإسرائيلية وهي تعتدي على عضو الكنيست اليساري "عوفر كاسيف".



ومنزل أسرة صالحية يحوي 12 شخصا، (بينهم 5 أطفال)، يقع قرب عشرات المنازل التي صدرت قرارات بإخلائها، بدعوى أنها أقيمت على أرض تمتلكها إحدى الجمعيات الاستيطانية بحي الشيخ جراح.

فيديو| آليات الاحـ ـتلال تشرع في هدم مشتل عائلة صالحية تزامناً مع اعتصام العائلة في منزلهم المهدد بالهدم في حي الشيخ جراح بالقدس. pic.twitter.com/3RhytBIAO4 — الجرمق الإخباري (@aljarmaqnet) January 17, 2022