الإكوادور تعلن حالة التأهب الحمراء بسبب أوميكرون

أعلنت الإكوادور، أمس الأحد، حالة التأهب الحمراء في معظم أنحاء البلاد، وذلك بعد زيادة الإصابات بفيروس كورونا بنحو عشرة أضعاف.

وتنطبق حالة التأهب الحمراء على 193 من أصل 221 كانتونا في الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية، بما في ذلك المراكز السكانية الرئيسية مثل كيتو وجواياكيل، كما أُغلقت المدارس حتى 21 يناير.

وقال نائب وزير الصحة خوسيه رواليس للصحافة، إن الإصابات اليومية ارتفعت من نحو 4 آلاف حالة في أسبوع عيد الميلاد إلى أكثر من 42 ألفا في الأسبوع الثاني من يناير، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وأضاف: "هذا العدد من الإصابات هو الأعلى الذي سجلناه منذ بداية الجائحة"، ذاكرا أن ارتفاع أعداد الإصابات سببه المتحور أوميكرون والاحتفالات الأخيرة بعيد الميلاد ورأس السنة.

وسجلت الإكوادور 614 ألف إصابة و34200 وفاة بكورونا من بين عدد سكانها البالغ 17.7 مليون نسمة، وفقاً لإحصاء أعدته وكالة الصحافة الفرنسية استناداً إلى أرقام رسمية.