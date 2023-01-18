الوطني الفلسطيني يرحب بنتائج القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية

رحب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، مساء الثلاثاء، بنتائج القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية، التي بحثت تطورات القضية الفلسطينية في ظل سيطرة اليمين المتطرف في دولة الاحتلال.

وقال فتوح، في بيان ، على ضوء المستجدات والانتهاكات اليومية وعمليات التهويد التي ترتكبها الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة والانتهاكات المستمرة في المدينة المقدسة والمسجد الأقصى، أتت هذه القمة لتؤكد الموقف العربي الثابت من القضية الفلسطينية، واستمرار تنسيق الجهود المشتركة المؤيدة للموقف العربي والفلسطيني والداعمة لخطوات الرئيس الفلسطيني محمود عباس على المستوى الإقليمي والدولي لإفشال مخططات حكومة الكيان العنصري ومقاومتها، ورفض إجراءات إسرائيل أحادية الجانب.

وتوجه فتوح بالشكر إلى مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني على مواقفهما الأصيلة الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني وقضيته.