رئيس فلسطين: نثمن عاليا موقف الأشقاء في مصر والأردن الداعم لمواقفنا

أعرب رئيس دولة فلسطين محمود عباس، عن تقديره للدعم المصري الأردني للموقف الفلسطيني الرافض للأعمال الإسرائيلية أحادية الجانب، وضرورة تحمل كل طرف مسؤولياته على أساس الاتفاقيات الموقعة، بما يعزز الثقة ويؤسس لإعادة فتح الأفق السياسي.



وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، مساء الثلاثاء، جاء ذلك في كلمة «أبو مازن»، أمام القمة الثلاثية الفلسطينية المصرية الأردنية، التي انعقدت ظهر اليوم الثلاثاء، في العاصمة المصرية القاهرة.



وأكد الرئيس الفلسطيني أهمية هذه القمة الثلاثية وآلياتها على المستويات كافة، والتي تبحث سبل إسناد القضية الفلسطينية، ومواجهة برنامج وممارسات الحكومة الإسرائيلية الجديدة، والأكثر تطرفا، ووقف أعمالها أحادية الجانب، ومواصلة العمل على خلق أفق سياسي، وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة، بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967.



وثمن «أبو مازن» مواقف الرئيس عبد الفتاح السيسي وملك الأردن عبد الله الثاني، الداعمة للشعب الفلسطيني، وقضيته العادلة.



وأعرب عن أمله بدعم الموقف الفلسطيني بخصوص البدء بتطبيق جملة من الإجراءات على مستوى الأمم المتحدة، والمحاكم الدولية، وغيرها من الاجراءات وفق قرارات المجلس المركزي.



وعقد الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية، قمة ثلاثية مع الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك الأردن، والرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين.



وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، بأن البيان الختامي للقمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية تضمن بحث تطورات القضية الفلسطينية في ضوء المستجدات الراهنة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والأوضاع الإقليمية والدولية المرتبطة بها.