القمة المصرية الأردنية الفلسطينية تؤكد ضرورة الحفاظ على الحقوق الفلسطينية المشروعة واستمرار جهود حل الدولتين



عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية، قمة ثلاثية مع الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك الأردن والرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين".



وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راصي، بأن البيان الختامي للقمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية تضمن بحث تطورات القضية الفلسطينية في ضوء المستجدات الراهنة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والأوضاع الإقليمية والدولية المرتبطة بها.



وأكد القادة خلال اجتماعهم على ضرورة الحفاظ على الحقوق الفلسطينية المشروعة واستمرار جهودهم المشتركة لتحقيق السلام الشامل والعادل والدائم على أساس حل الدولتين، الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.