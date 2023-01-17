أكثر من 90 دولة تدين العقوبات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين

أصدرت أكثر من 90 دولة، من بينها ألمانيا، بيانا مشتركا يدين العقوبات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين.

وجاءت الإجراءات العقابية نتيجة لقرار للأمم المتحدة يطلب رأيا استشاريا من محكمة العدل الدولية بشأن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

وجاء في خطاب نشر صباح اليوم الثلاثاء "في هذا الصدد، نعرب عن قلقنا العميق إزاء قرار الحكومة الإسرائيلية بفرض إجراءات عقابية ضد الشعب الفلسطيني والقيادة الفلسطينية والمجتمع المدني في أعقاب مطالبة الجمعية العامة للأمم المتحدة برأي استشاري من محكمة العدل الدولية".

وبالإضافة إلى ألمانيا، كانت فرنسا وإيطاليا والبرازيل من بين الدول الموقعة على البيان الذي يدعو إلى "إلغاء فوري" للإجراءات الإسرائيلية.

وكانت الجمعية العامة قد صوتت في نهاية ديسمبر الماضي لصالح قيام محكمة العدل الدولية في لاهاي بمراجعة الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المستمر منذ عام 1967.

وردا عل ذلك، فرضت إسرائيل عددا من الإجراءات العقابية، على سبيل المثال، قررت توجيه نحو 40 مليون دولار من عائدات الضرائب التي تجمعها إسرائيل للسلطة الفلسطينية إلى الأسر الإسرائيلية التي فقدت أقاربها في هجمات شنها فلسطينيون.