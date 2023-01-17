الاحتلال الإسرائيلي يقتحم جنين ويعتقل أربعة فلسطينيين

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم /الثلاثاء/ 4 شبان فلسطينيين من بلدتي قباطية وبرقين جنوب غرب جنين، وسط اندلاع مواجهات عنيفة.

وذكرت مصادر أمنية فلسطينية، أن قوات الاحتلال اعتقلت شابا عقب اقتحام بلدة برقين غرب جنين ومداهمة منزل ذويه، فيما اعتقلت في قباطية مواطنا للضغط على نجليه لتسليم نفسيهما، كما قامت باعتقال مواطنين اثنين آخرين، وداهمت منزل ذوي الشهيد حبيب كميل.

وداهمت قوات الاحتلال منازل عدد من الأسرى المحررين وهددتهم بالاعتقال بعد استجوابهم عرف منهم: أحمد راشد كميل، وأبناؤه محمد الذي اعتدت عليه بالضرب، وإبراهيم، ومؤمن، ومنازل محمود كميل، وسعد محمد، ومأمون نصر أبو الرب، كما اقتحمت قرى طورة، والطرم، ونزلة زيد في بلدة يعبد وشنت حملة تمشيط وتفتيش واسعة فيها.