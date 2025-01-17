الداخلية تكشف عن شبكة للاحتيال على المواطنين من خلال شركات لإلحاق العمالة بالخارج

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط القائمين على إدارة 7 شركات غير مرخصة لإلحاق العمالة المصرية بالخارج في محافظة القليوبية، وذلك بتهمة النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.

وفي إطار التنسيق بين قطاع الأمن العام والإدارة العامة لتصاريح العمل بقطاع الوثائق، كشفت التحريات أن هذه الشركات كانت تروج لنشاطها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتستهدف المواطنين للحصول على أموالهم مقابل وعود بتسهيل سفرهم للعمل في الخارج، دون أن تكون مرخصة قانونياً.

وعقب اتخاذ الإجراءات القانونية، ضبط القائمين على إدارة الشركات وضبط بحوزتهم جوازات سفر وصور ضوئية لها، بالإضافة إلى صور لتأشيرات السفر، وعقود عمل ووثائق استمارات وتصاريح خاصة براغبي السفر، كما عثر على أكلاشيهات خاصة بالشركات، جهاز حاسوب، هواتف محمولة تحتوي على دلائل تُثبت تورطهم في النشاط الإجرامي، ومبالغ مالية بالعملات المحلية والأجنبية.

تأتي هذه الحملة في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، ومحاربة الشركات غير القانونية التي تستهدف الاستيلاء على أموالهم تحت غطاء تسهيل السفر والعمل بالخارج، واتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهمين