نقل مراسم تنصيب ترامب إلى قاعة الكابيتول بسبب درجات الحرارة المنخفضة المتوقعة

من المقرر أن يؤدي الرئيس المنتخب دونالد ترامب اليمين الدستورية من داخل قاعة الكابيتول (مبنى الكونجرس) يوم الاثنين؛ بسبب توقعات بطقس شديد البرودة، وفقا لما ذكره مصدر مطلع.

وقال المصدر، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لمناقشته التخطيط قبل الإعلان النهائي، إن مخططي حفل التنصيب يناقشون إمكانية نقل مراسم تنصيب ترامب إلى الداخل بسبب درجات الحرارة شديدة البرودة ورياح جليدية.

ويتم تجهيز القاعة المستديرة بمبني الكابيتول كخيار بديل في حالة الطقس السيئ لكل حفل تنصيب.

وتم نقل أداء القسم إلى الداخل آخر مرة في عام 1985، عندما بدأ الرئيس رونالد ريجان ولايته الثانية. وتتوقع الأرصاد أدنى درجات حرارة، منذ ذلك الحين، يوم الاثنين يوم التنصيب.

وهناك حاجة لخطط تنظيم بديلة لحوالي 250 ألف ضيف حصلوا على تذاكر لمشاهدة حفل التنصيب من مناطق مختلفة حول الكابيتول، بالإضافة إلى عشرات الآلاف المتوقع تواجدهم في مناطق الدخول العامة أو على طول مسار موكب التنصيب من الكابيتول إلى البيت الأبيض.

وقال ترامب إن بعض أنصاره سيكونون قادرين على مشاهدة الحفل من منطقة " كابيتال وان " في واشنطن يوم الاثنين، بعد يوم من اعتزامه إقامة تجمع هناك.

وأضاف ترامب بأنه سيزور الساحة بعد أدائه اليمين الدستورية.