جنايات المنيا تقضي بحبس أخصائي تحاليل ومشرفة تمريض 20 عاما بتهمة التزوير

المتهمان اشتركا في استصدار شهادة وفاة لزوجة الأول والتهرب من سداد قروض بنكية والاستيلاء على وديعة تأمين وتبديد عهده



قضت محكمة جنايات المنيا بالسجن المشدد ٢٠ عاما لمشرفة تمريض، وأخصائي تحاليل طبية حر، لتزويرهما تقريرا طبيا لإخطار الجهة الصحية لاستصدار شهادة وفاة في مايو ٢٠١٨.

وكان شخصا أدعي أن زوجته توفيت أثناء سحب عينة أنسجة أورام من الكبد وأنها مصابة بسرطان بالمخ وثانويات بالكبد وتقدم بتقرير طبي منسوب لأحد معامل مستشفيات المنيا، غير أن الصدفة لعبت دورها إذا شُوهدت الزوجة من زملاء العمل فأبلغوا مفتش الصحة، الدكتور هاني إسحق شحاتة الذي تقدم في سبتمبر ٢٠١٨ ببلاغ حمل رقم ١٠٥٢٥إداري قسم المنيا، ضد كلا من "ش- ش" أخصائي تحاليل، و"أ-ع" مشرفة تمريض، متهما الاثنين بتزوير تقرير طبي ترتب عليه استصدار شهادة وفاة على خلاف الحقيقة.

باشرت النيابة العامة حينذاك تحقيقاتها، وطلبت تحريات المباحث عن الواقعة وظروفها واستمعت إلى أقوال مفتش وكاتب الصحة وأمرت بضبط وإحضار المتهمان، إذ تبين أن الدافع وراء تزوير شهادة الوفاة هو التهرب من سداد قروض بنكية بمبلغ ٦٠ ألف جنيه، والاستيلاء على بوليصة تأمين ضمان سداد القرض، وتبديد عهد مخزنية لجهة العمل بمبلغ ٣٠ ألف جنيه.

أحيلت الواقعة للجنايات برقم ٨٠٦ لسنة ٢٠١٩، ورقم ٧٣٣ كلي جنوب المنيا لسنة ٢٠١٩، وقضت المحكمة بقرارها المتقدم بالسجن المشدد ٢٠ عاما للمتهمين وألزمتهما بالمصروفات الإدارية.