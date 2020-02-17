ائتلاف دولة القانون العراقي يؤكد أهمية تشكيل حكومة تلبي مطالب الشعب

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أكد رئيس ائتلاف دولة القانون العراقي نوري المالكي، أهمية التهيئة لإجراء انتخابات من أجل تشكيل حكومة تحظى بدعم الجميع وتلبي مطالب الشعب.

وذكر مكتب المالكي - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" اليوم الاثنين - أن المالكي التقى سفير أسبانيا لدى العراق خوان خوسيه ايسكوبار، واستعرضا تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد والمنطقة بصورة عامة، بالإضافة إلى بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأكد المالكي أهمية تضافر الجهود بين القوى السياسية والشعبية لتجاوز التحديات والتهيئة لإجراء انتخابات من أجل تشكيل حكومة منتخبة تحظى بدعم الجميع وتكون قادرة على تقديم الخدمات وتلبي مطالب الجماهير لتحقيق الاستقرار في العراق.

من جهته.. أعرب السفير الأسباني عن استعداد بلاده لدعم كافة الجهود الرامية لتهدئة الأجواء وإبعاد الأزمات عن العراق والمنطقة.