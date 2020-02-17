إصابة روسية بكورونا على متن السفينة الخاضعة للحجر الصحي في اليابان

أعلنت السفارة الروسية لدى اليابان إصابة مواطنة روسية بعدوى فيروس "كورونا" المستجد أثناء سفرها على متن السفينة "دايموند برنسيس" السياحية الخاضعة للحجر الصحي في اليابان.

وذكرت السفارة -في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الاثنين- أنه تم اكتشاف إصابة المواطنة الروسية بالفيروس خلال عمليات الفحص التي أجرتها الهيئات اليابانية على جميع ركاب السفينة "دايموند برنسيس" السياحية للتأكد من الإصابات بعدوى "كورونا"، وسيتم نقلها إلى أحد المستشفيات في طوكيو لتلقي العلاج اللازم.

ويأتي هذا في الوقت الذي أكدت فيه اليابان تسجيل 99 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" على متن السفينة "دايموند برنسيس" السياحية الراسية في ميناء "يوكوهاما"، ليرتفع عدد الإصابات المسجلة عليها إلى 454 حالة.

وكانت سفينة "دايموند برنسيس" تقوم برحلة سياحية مع توقف في محطات عدة في آسيا عندما سجلت إصابة أحد ركابها عقب نزوله في هونج كونج بفيروس "كورونا" المستجد الذي ظهر في أواخر شهر ديسمبر الماضي في مدينة ووهان الواقعة وسط الصين.

وبعدها فرضت السلطات اليابانية حجرًا صحيًا على السفينة في ميناء "يوكوهاما"، بعد اكتشاف عدة إصابات أخرى، وأُنزل المصابون من السفينة، ونُقلوا إلى مستشفيات يابانية مجهزة خصوصًا لمكافحة هذا الفيروس.

يُشار إلى أن فيروس "كورونا" يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).