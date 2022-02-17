متحدث عسكري: وصول كل القوات الأمريكية تقريبا المقرر نشرها في بولندا

قال متحدث باسم الجيش الأمريكي لوكالة الأنباء البولندية "بي أيه بي" اليوم الخميس، إن كل القوات الأمريكية تقريبا، التي سيتم نشرها في بولندا في خضم الأزمة المتصاعدة لدى جارتها أوكرانيا، قد وصلت إلى البلاد.

وينتشر بالفعل هناك، نحو 4600 جندي من الفرقة الأمريكية الثانية والثمانية المحمولة جوا، والمتمركزة عادة بقاعدة نورث كارولينا. ومن المتوقع أن يساعد 4700 جندي في المجمل من القوات الأمريكية في مراقبة حدود بولندا مع أوكرانيا.

وقال وزير الدفاع البولندي ماريوش بلاشتاك، إن القوات الأمريكية ستتمركز في الجزء الجنوب الشرقي للبلاد ،إلى جانب 350 من قوات مشاة البحرية الملكية التي تقوم بريطانيا بإرسالها.