المجلس الوطني الفلسطيني: الأقصى وقف إسلامي ولن يكون للاحتلال شرعية عليه

أكد رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، اليوم الجمعة، أن المسجد الأقصى المبارك وقف إسلامي خالص، ولن يكون للاحتلال شرعية أو سيادة على أي بقعة من أرضه، وفق كل الشرائع السماوية والمواثيق الأممية والقرارات الدولية.

وقال فتوح - في بيان صحفي؛ بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج - إن تل الذكرى تأتي وأهالي القدس المحتلة معزولون بـ "غيتوهات" عنصرية، تذكرنا بعصور الظلام وفاشيته، إضافة إلى هدم منازلهم والاعتداءات المتكررة عليهم.

وأضاف أن الشعب الفلسطيني يتعرض لأبشع أنواع التنكيل والاضطهاد والعنصرية، مذكرا بالأمانة والمسؤولية التاريخية والدينية في وجوب الدفاع عن القدس ودعم أهلها وصمودهم، وتوفير الحماية للمسجد الأقصى من جرائم الاحتلال وعدوانه، حتى تحرير المدينة المقدسة.