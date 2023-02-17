إصابات بالرصاص والاختناق جراء استهداف الاحتلال مواطنين شرق قطاع غزة

أصيب مواطن فلسطين بالرصاص الحي، وثلاثة آخرون بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط،، مساء اليوم الجمعة، جراء استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي مجموعة من المواطنين شرق مدينة غزة وشرق مخيم البريج.



وأطلق جنود الاحتلال المتمركزون داخل آلياتهم العسكرية، الرصاص وقنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين، قرب السلك الفاصل شرق مدينة غزة في منطقة ملكة، وشرق مخيم البريج، ما أدى لإصابة شاب بالرصاص الحي في قدمه، وثلاثة شبان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وآخرين بالاختناق.



كما أطلقت قوات الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين شرق بلدة جباليا وشرق مدينة خان يونس، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.