روسيا تحتج على تصريحات رئيس النمسا بشأن وفاة نافالني

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قدمت السفارة الروسية في فيينا احتجاجا للخارجية النمساوية على خلفية تصريحات الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين بشأن وفاة المعارض الروسي أليكسي نافالني.

وقالت السفارة الروسية، في بيان لها، اليوم الجمعة، أوردت وكالة تاس مقتطفات منه: "على خلفية التصريحات المهينة التي أدلى بها الرئيس الفيدرالي ألكسندر فان دير بيلين بحق روسيا والقيادة الروسية، قدمت السفارة احتجاجا حازما للخارجية النمساوية".

وأضافت السفارة أن "المذكرة الشفهية المقدمة تضمنت الإشارة إلى أن مثل هذا الخطاب المثير للاستياء غير مقبول".

وكان الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين قد حمل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المسئولية عن وفاة المعارض أليكسي نافالني.

ويأتي ذلك على خلفية إعلان الهيئة الفيدرالية الروسية للسجون عن وفاة أليكسي نافالني في المعتقل في دائرة يامال نينيتس بشمال روسيا يوم الجمعة 16 فبراير بعد "وعكة صحية".