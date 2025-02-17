الأصول الأجنبية للبنك المركزي تحقق فائضا يقارب 12 مليار دولار بنهاية يناير

نقود الاحتياطي تسجل 2.193 تريليون جنيه بنهاية يناير

حقق صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي فائضا مع بداية عام 2025 بقيمة 11.991 مليار دولار بما يعادل 603.055 مليار جنيه بنهاية يناير 2025 مقابل 11.64 مليار دولار بما يعادل 592.469 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024.

وتحول صافي الأصول الأجنبية للمركزي في مايو الماضي من العجز لتحقيق فائضا لأول مرة منذ مارس 2022.



وحقق صافي الأصول الأجنبية فائضا بقيمة ما يعادل 458.630 مليار جنيه بنهاية مايو 2024، مقابل عجز بلغ 36.070 مليار جنيه بنهاية أبريل.

في سياق متصل كشف تقرير صادر عن البنك المركزي عن وصول نقود الاحتياطي«MO» إلى 2.193 تريليون جنيه بنهاية يناير 2025 مقابل 2.243 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2024.



أضاف التقرير أن النقد المتداول خارج خزانة البنك المركزي سجل 1.247 تريليون جنيه بنهاية يناير مقابل 1.236 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضي.