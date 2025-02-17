وكيل تعليم قنا يناقش دمج التكنولوجيا في التعليم ومكافحة التسرب الدراسي

عقد هاني عنتر الصابر، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، اجتماعا اليوم الإثنين، مع موجهي عموم المواد الدراسية والتعليم المجتمعي، بحضور الدكتورة راندا حلاوة، رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التسرب من التعليم بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وناقش الاجتماع، الاستعداد لتنظيم ورش عمل حول دمج التكنولوجيا في العملية التعليمية، تنفيذًا لتوجيهات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف، بهدف تطوير أساليب التدريس وتعزيز جودة التعليم.

كما تناول الاجتماع، متابعة تطبيق المرحلة الثانية من تدريب معلمات التعليم المجتمعي على استخدام التكنولوجيا في التدريس (المحطات)، وقياس أثر التدريب من خلال متابعة الموجهين، مع استعراض التحديات التي قد تواجههم أثناء التنفيذ.

وأكدت الدكتورة راندا حلاوة، أهمية الاستفادة القصوى من التكنولوجيا في التعليم، لضمان تمكين الطلاب من مهارات العصر الرقمي وتأهيلهم لمتطلبات سوق العمل، مشددة على ضرورة العمل على خلق بيئة تعليمية جاذبة للحد من التسرب الدراسي.