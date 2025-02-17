الكرملين يعلن عن أعضاء الوفد الروسي بالرياض المقرر له لقاء مسئولين أمريكيين

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن وزير الخارجية سيرجي لافروف، ومساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، سيتوجهان إلى العاصمة السعودية الرياض، اليوم الإثنين، بناء على تعليمات من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وبحسب ما نشرته وكالة «سبوتنيك»، قال بيسكوف للصحفيين: «اليوم، بناء على تعليمات الرئيس بوتين، يتوجه وزير الخارجية لافروف، ومساعد الرئيس يوري أوشاكوف، إلى الرياض».

وتوقع أن «يعقدوا يوم غد الثلاثاء في الرياض اجتماعًا مع نظرائهم الأمريكيين، والذي سيخصص في المقام الأول لاستعادة كامل نطاق العلاقات الروسية الأمريكية».

وأشار بيسكوف إلى أن «المحادثات ستخصص للتحضير للمفاوضات المحتملة بشأن التسوية الأوكرانية وتنظيم لقاء بين الرئيسين».

وأوضح أن لافروف وأوشاكوف سيقدمون إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حول نتائج المحادثات في المملكة العربية السعودية.

وأضاف: «من المهم، ربما، أنه على العموم، إذا كان الجميع في العالم منذ شهرين، باستثناء، ربما، روسيا والدول الصديقة لنا، يتحدثون عن كيفية مواصلة الحرب بأي ثمن، فمن المشجع أن الجميع الآن يحاولون الحديث عما ينبغي القيام به لوقف الحرب بأي ثمن. هذه حقيقة إيجابية».

وأجاب بيسكوف ردا على سؤال من الصحفيين حول ديناميكيات العملية الخاصة، بالقول: «بينما تستمر العملية العسكرية الخاصة، فإن ديناميكياتها معروفة جيدا. جميع الخبراء يرون هذه الديناميكيات، ويسجلونها بدقة. من المستحيل قول أي شيء آخر الآن».