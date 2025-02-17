وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القليوبية ورئيس الغرفة التجارية يفتتحون معرض أهلا رمضان بشبرا الخيمة

افتتحت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، يرافقها المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية والدكتور محمد عطية الفيومي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، معرض "أهلاً رمضان"، بميدان المؤسسة بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

جاء ذلك بحضور الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، والدكتور محمد فوزي معاون محافظ القليوبية للاستثمار، واللواء إيهاب حسن السكرتير العام للمحافظة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية والمحافظة.

وتفقدت الدكتورة منال عوض والمهندس أيمن عطية كافة الأجنحة الموجودة في المعرض، والذي يقدم السلع الأساسية مثل السكر والزيت والألبان ومنتجاتها، والمكرونة والفول والعدس والأرز، فضلاً عن المواد الغذائية الأخرى والجزارة، إلى جانب السلع الرمضانية المتنوعة مثل البلح وغيرها، بأعلى جودة وبأسعار مخفضة، بخصومات تصل إلى 30%.

وأجرت وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القليوبية حواراً مع عدد من المواطنين المتواجدين بالمعرض للتأكد من مدى رضاهم عن السلع المعروضة وأسعارها، ومدى أهمية مثل هذه المعارض في تلبية احتياجات الأسرة المصرية. حيث أبدى المواطنون رضاهم عن وجود منفذ مدعم بأسعار أقل من السوق، مطالبين باستمرار مثل هذه المعارض.

وأكدت الدكتورة منال عوض حرص الحكومة على استمرار إقامة معارض "أهلاً رمضان" بجميع محافظات الجمهورية كل عام، تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، بمواصلة الجهود المبذولة من مختلف الوزارات والجهات المعنية لضمان توافر السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، وتنظيم الأسواق لدعم المواطنين، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى تكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء للوزارات المعنية بالتعاون والتنسيق المستمر مع الغرف التجارية والقطاع الخاص للتوسع في إقامة معارض "أهلاً رمضان" قبل حلول الشهر الكريم بوقت كافٍ لضمان توافر جميع السلع الأساسية التي يحتاجها المواطنون بأسعار مخفضة لمحاربة الغش التجاري ومنع احتكار أو إخفاء السلع الغذائية ومواجهة ارتفاع الأسعار، فضلاً عن مواصلة تنفيذ المبادرات الرئاسية لدعم الفئات الأكثر احتياجًا لضمان تلبية احتياجات المواطنين، خاصة خلال الشهر المعظم.

وأكد محافظ القليوبية، أن معارض "أهلاً رمضان" توفر السلع الغذائية اللازمة للمواطنين بجودة عالية وبأسعار مدعمة، والذي نظمته الغرفة التجارية بالمحافظة وكبرى شركات ومصانع الأغذية بالمحافظة، مشيدًا بتنوع المنتجات المعروضة التي تغطي احتياجات الأسرة الغذائية بتخفيضات تصل إلى 20-30% عن السوق المحلية.

وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، إن معارض "أهلاً رمضان" بالقليوبية، التي تُقام كل عام، تشهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين مما يخفف عن كاهل المواطن البسيط بما توفره من سلع أساسية بأسعار مخفضة، وهو ما تقيمه الغرفة بالتعاون مع المحافظة بدعم من وزارة التجارة والصناعة ووزارة التموين والتجارة الداخلية.

وأوضح رئيس الغرفة التجارية، أن الغرفة ستستمر في إنشاء المعارض تباعًا بمناطق مختلفة، وتجري معاينة المواقع التي يتم إرسالها من قبل المحافظة لتحديد الأنسب لإقامة معارض للسلع الغذائية بالمدن والأحياء.