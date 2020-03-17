قال الدكتور خالد قاسم، المحدث باسم وزارة التنمية، إن الوزارة أغلقت حوالي 1935 مركزًا تعليميًا، على مستوى المحافظات، للتأكيد على الحد من انتشار فيروس كورونا في منع التكدسات والتجمعات.

وأضاف في مداخلة هاتفية مذاعة عبر فضائية extra news، اليوم الثلاثاء، أن الوزارة تواصلت مع كافة المحافظين حول تطورات المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أنه جاري العمل على التصدي للتلاعب في أسعار السلع الأساسية في الأسواق.

واستطرد أنه تم شن حملات تفتيش على جميع المنافذ التجارية، لضبط الأسعار، و إصدار قرار بمنع تداول الشيشة ومصادرتها في كافة المقاهي على مستوى المحافظات.

وتابع أن حركة المواطنين في الشارع والتردد على المقاهي أصبحت أقل من المعتاد، مؤكدًا أن هناك تنسيق مع جهاز حماية المستهلك لمراقبة الأسواق.

وطالب المواطنين بالالتزام بجميع الإجراءات والتعليمات الاحترازية التي تنفذها الدولة، ضد فيروس كورونا، والحفاظ على سلامتهم، لافتًا إلى أن هناك تنسيق بين جميع أجهزة الدولة في هذا الصدد.

وأعلنت وزارة الصحة عن ارتفاع اعداد المصابين بفيروس كورونا في مصر إلى 166 حالة، من بينها أربعة حالات وفاة، ومن جانبها وجهت وزيرة الصحة هالة زايد باتخاذ إجراءات وقائية مشددة في محافظات الدقهلية، ودمياط والمنيا.