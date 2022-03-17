أمين حلف الناتو: الحرب التي اختارها بوتين ضد أوكرانيا تهدد أمن أوروبا

أعرب الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج، عن تقديره لقيادة والتزام المستشار الألماني أولاف شولتس، في حلف شمال الأطلسي، لافتًا إلى أن المحادثات التي يجريها الجانبان اليوم، قبل أسبوع من القمة الاستثنائية في بروكسل، مهمة أكثر من أي وقت مضى.

وقال خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني، مساء الخميس، إن الحرب التي اختارها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ضد أوكرانيا تهدد أمن أوروبا، مؤكدًا دعم الحلف للشعب الأوكراني والقوات المسلحة التي تمثل مصدر إلهام للناتو.

وأكد استمرار الحلف في مساعدة أوكرانيا، في الحفاظ على حقهم بالدفاع عن النفس، والمكرس في ميثاق الأمم المتحدة، متوجهًا بالشكر إلى ألمانيا على تأمين العديد من أشكال الدعم لأوكرانيا سواء: المالي والإنساني والعسكري.

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، تخصيص 800 مليون دولار كمساعدة أمنية إضافية لأوكرانيا خلال تصريحات من البيت الأبيض، أمس الأربعاء، وبذلك يصل المبلغ الإجمالي إلى مليار دولار من المساعدات التي تم الإعلان عنها في الأسبوع الماضي فقط.

وأشار مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، إلى إرسال خطاب إلى روسيا يدعو للقاء ممثلين عن الأجهزة الروسية المختصة وبحث الوضع في أوكرانيا.

وقدمت أوكرانيا، طلبين إلى المحكمة الجنائية الدولية، للاعتراف باختصاص المحكمة في الجرائم المحتملة المرتكبة على أراضيها منذ 21 نوفمبر 2013.

من جهته، رفض الكرملين رفضا قاطعا تصريحات خان، حول الأسباب التي تثار بموجبها هذه القضية ضد روسيا على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا، والتي تبرر إطلاقها بغية الدفاع عن أمنها وردّ العدوان عن مواطنيها.