المركز القومي للترجمة يحتفل بتوزيع جوائز فؤاد حداد الثلاثاء المقبل

‎يحتفل المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي، بتوزيع جوائز مسابقة ترجمة قصيدة الشاعر الكبير فؤاد حداد ماورد وجنة في اليوم العالمي للشعر الموافق الثلاثاء ٢١ مارس، وذلك في تمام الساعة ١٢ ظهرًا.

‎تقام الاحتفالية بحضور الشاعر الكبير أمين حداد، والشاعر الكبير بهاء جاهين، ونخبة من كبار المترجمين.

كان المركز القومي للترجمة قد أعلن عن مسابقة "القاهرة بعيون مبدعيها" ضمن احتفالات وزارة الثقافة باختيار مدينة القاهرة عاصمة للثقافة الإسلامية لعام 2022، واحتفالًا بذكرى مولد الشاعر الكبير فؤاد حداد.

وفي تصريح للدكتورة كرمة سامي مديرة المركز القومي للترجمة، أشارت إلى أن المسابقة استهدفت تشجيع الشباب على خوض تجربة الترجمة في مجال الشعر من اللغة العربية إلى اللغات الأخرى، وإثراء هذا الحقل الترجمي.

وأضافت: "تمثل هذه المسابقة استمرارًا للتعاون ما بين المركز القومي للترجمة والهيئة العامة للكتاب برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، والذي تمثل في إصدار الطبعة العربية من كتاب (في دائرة الضوء: مجموعات الآثار المصرية في متاحف صربيا)، وأيضًا السماح بنشر قصيدة ماورد وجنة، حيث إن هيئة الكتاب هي المالكة لحقوق نشر الديوان".

جاءت أسماء الفائزين كالتالي: الدكتورة ندى حجازي مدرس بقسم اللغة الإنجليزية بكلية الألسن جامعة عين شمس، الدكتورة دعاء صلاح محمد مدرس بقسم اللغة الإسبانية وآدابها بكلية الدراسات الإنسانية بجامعة الأزهر، ويمينة ليلى موساوي حاصلة على الدكتوراه في علم اللغة الحديث-الجزائر، وعمر عبد الوهاب سلامة مدرس مساعد بقسم اللغات السامية بكلية الألسن بجامعة عين شمس.

جدير بالذكر أن هذه المسابقة تعد الأولى من نوعها، وتهدف إلى اكتشاف مواهب شباب المترجمين في ترجمة الشعر إلى اللغات الأجنبية.