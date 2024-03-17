الدفاعات الجوية الروسية تدمر مسيرتين فوق منطقة بريانسك

قال حاكم منطقة بريانسك ألكسندر بوجوماز، إن الدفاعات الجوية الروسية دمرت طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق المنطقة.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية "تاس" عن بوجوماز قوله على تطبيق تيليجرام "تم إحباط محاولة من نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة، حيث قامت الدفاعات الجوية التابعة لوزارة الدفاع الروسية بتدمير طائرتين مسيرتين فوق منطقة بريانسك. ولم تكن هناك إصابات أو أضرار".

وأشار بوجوماز إلى أن فرق الإنقاذ انتقلت إلى مكان إسقاط الطائرتين.

وكانت الدفاعات الجوية قد دمرت صاروخا باليستيا أوكرانيا فوق منطقة بريانسك في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد. ولم يصب أحد بأذى.

وتستخدم أوكرانيا الطائرات المسيرة لمهاجمة أهداف روسية، حيث هاجمت ثلاث منشآت نفطية في منطقة سامارا الروسية على نهر فولجا /أكثر من ألف كيلومتر شرق أوكرانيا ليلة 16/3/2024.