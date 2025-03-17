حكومة جنوب السودان تصدر أوامر للمدنيين بإخلاء منطقة شمالية وسط قتال الجيش لجماعة مسلحة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

طالبت حكومة جنوب السودان، اليوم الاثنين، المدنيين بمغادرة منطقة شمالية بعد يوم من قيام الجيش بشن غارة جوية ضد جماعة مسلحة متهمة بالوقوف وراء اجتياح قاعدة عسكرية ومهاجمة مروحية تابعة للأمم المتحدة.

وتسببت هجمات الجماعة في مقاطعة ناصر، بولاية أعالي النيل، في تهديد اتفاق السلام الذي وقعه رئيس جنوب السودان سلفا كير وخصمه السابق ريك مشار، الذي يشغل حاليا منصب نائب الرئيس، في عام 2018، والذي أنهى حربا أهلية استمرت خمس سنوات قُتل خلالها أكثر من 400 ألف شخص.

وقال وزير الإعلام في جنوب السودان مايكل مكوي لويث للصحفيين إن أي مدني في منطقة عسكرية ويرفض المغادرة "سيتم التعامل معه وفقا لذلك".

وأكد لويث أن "الجيش شن غارة جوية في مقاطعة ناصر مساء أمس الأحد وسيواصل القيام بذلك".

وقال مفوض مقاطعة ناصر جاتلواك ليو ثيب لوسائل الإعلام المحلية إن أكثر من عشرة مدنيين قتلوا في الغارة الجوية.

من جانبه، لم يؤكد الجيش مقتل مدنيين.