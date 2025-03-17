- حنفي: الاتحاد يضعف المنافسين لحماية مصنعيه في مواجهة الرسوم الأمريكية

قال محمد حنفي المدير التنفيذي لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن الاتحاد الأوروبي يدرس فرض رسوم إغراق على «مسطحات الصلب المدرفلة على الساخن» المصرية بنسبة 15.6% تُطبق في أكتوبر المقبل.

ووفق حنفي لـ«الشروق»، فإن السعر العالمي من الصلب المسطح الساخن تراجع بنسبة 15% خلال الربع الأول من العام الجاري، مسجلا 500 دولار للطن، بدلا من 590 دولارا في نهاية العام الماضي.

ويرى أن عزم الاتحاد الأوروبي فرض رسوم الإغراق على وارداته من الصلب المسطح الساخن، يعد إجراء حمائيا للمصانع الأوروبية، موضحا أن المصانع الأوروبية ستخسر الكثير من المبيعات في حالة توقف صادراتها إلى الولايات المتحدة الأمريكية بعدما فرضت الأخيرة رسوما جمركية على واردات الصلب بنسبة 25%، لذلك يرى الاتحاد الأوروبي أنه يجب إضعاف المنافسين للمصانع الأوروبية داخل الاتحاد لاستمرار عمليات التشغيل والإنتاج.

ولفت حنفي إلى أن الاتحاد الأوروبي سيفرض رسوم إغراق على كل الموردين وليس مصر فقط، حيث يدرس فرض رسوم على الشركات الفيتنامية بنسبة 12.1%، فيما ستصل الرسوم على الشركات اليابانية إلى 33%.

واستقبل الاتحاد الأوروبي 2.2 مليون طن من «مسطحات الصلب المدرفلة على الساخن» خلال العام الماضي، من ثلاث دول (مصر واليابان وفيتنام)، وهو ما يمثل 25% من إجمالي الواردات، وفق الاتحاد العربي للحديد والصلب.

ويتوقع حنفي أن تتراجع صادرات مصر من الصلب خلال العام الجاري بنسبة كبيرة جدا، بسبب رسوم الإغراق (قيد الدراسة) من الاتحاد الأوروبي على صادرات الصلب المسطح الساخن المصرية، بالإضافة إلى الرسوم الجمركية التي أقرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأسبوع الماضي، على كل واردات بلاده من الصلب والألومنيوم بنسبة 25%.

وقالت المفوضية الأوروبية، في بيان لها الأسبوع الماضي، إن الرسوم الجمركية الأمريكية على واردات الصلب والألمونيوم، ستؤثر على صادرات الاتحاد الأوروبي بقيمة 26 مليار يورو، أي حوالي 5% من إجمالي صادرات الاتحاد الأوروبي من السلع إلى الولايات المتحدة.