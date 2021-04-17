نقيب أطباء سوهاج يطالب بفرض حظر تجوال بالمحافظة لمواجهة ارتفاع إصابات كورونا

محافظ سوهاج يصدر قرارات مشددة للحد من انتشار كورونا

تعيش محافظة سوهاج حالة من القلق مع بدء الموجة الثالثة لجائحة كورونا وظهور حالات كبيرة بين المواطنين ووفاة أطباء ومواطنين كبار سن وأصحاب أمراض مزمنة.

وطالب محمود فهمي منصور، نقيب أطباء سوهاج، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بضرورة اتخاذ قرار عاجل، بعمل حظر تجوال كلي؛ لمحافظة سوهاج فقط قبل فوات الأوان ولمواجهة تفشي فيروس كورونا المُستجد بين المواطنين.

وقال منصور في منشوره: "بعد الانتشار الكبير لفيروس كورونا اللعين في محافظة سوهاج، وبعد ازدياد أعداد الوفيات وبينهم الشباب وبعد أن تأكدنا من عدم التزام الكثيرين من المواطنين بالإجراءات الوقائية والاحترازية وبعد امتلاء المستشفيات بالحالات وعدم توفر الأسرة للحالات الجديدة".

وتابع: "بعد أن رأينا كيف ينتشر المرض والوباء بسرعة، فإنني أطلب من المسئولين عن سوهاج، وأخص بالذكر المحافظ أن يعلنوا حظر التجوال في سوهاج ومواجهة الموقف بهذا الإجراء مبدئيًا وإلا فسينتشر الوباء أكثر وأكثر".

الكثير من أبناء المحافظة يستغيث عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي؛ للاستغاثة والتدخل من المسؤولين لإنقاذ الموقف عن طريق فرض حظر التجوال بالمحافظة وإغلاقها، أو وضع كردون أمني على كل مركز ومنع دخول أي شخص قادم من محافظات أخرى".

ومن جهة أخرى، فقدت محافظة سوهاج 3 أطباء إثر إصابتهم بفيروس كورونا كان آخرهم الدكتور السيد عثمان أخصائي النساء والتوليد، والذي لفظ أنفاسه الأخيرة، وكان آخر ما نشر عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قبل وفاته بـ3 أيام، "أسألكم الدعاء عندي كورونا ونفسي تعبان وباخد أكسجين باستمرار ومش قادر أتحرك خايف قوي".

وودعت المحافظة الأسبوع الماضي 3 أطباء آخرون، وهم الدكتور شنودة جرجس أخصائي الأطفال بمستشفى البلينا المركزي، والدكتور عاطف رشدي استشاري الجراحة العامة بمستشفى طهطا العام، والدكتور هاني الديب أخصائي النساء والتوليد.

وحذر العديد من الأطباء، عبر صفحاتهم الرسمية على فيسبوك، من تفاقم الأوضاع وزيادة الإعداد بالمحافظة مع عدم توافر أماكن وأسطوانات أكسجين وأسرة عناية مركزة.

وشدد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، على رؤساء الوحدات المحلية وجميع الجهات المعنية في تصريحاته اليوم، بتكثيف حملات الرقابة والتفتيش على تطبيق المواعيد الصيفية لغلق وفتح المحلات والمطاعم، والكافيهات، والورش، والتي يبدأ تطبيقها من اليوم، في إطار تنفيذ قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، موجهًا بتطبيق الإجراءات القانونية بكل حسم تجاه من يخالف مواعيد الغلق والفتح الجديدة، وذلك في إطار الإجراءات التي تتخذها الدولة لتحقيق الانضباط بالشارع والحد من تكدس المواطنين لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأوضح الفقي أنه تنفيذًا لقرار وزير التنمية المحلية المنظم لهذا الأمر، ستكون مواعيد فتح المحال والمولات التجارية يوميًا من الساعة 7 صباحًا وتغلق الساعة 11 مساءً صيفًا، على أن يتم زيادة التوقيت أيام الخميس والجمعة وفي الإجازات والأعياد الرسمية لتغلق الساعة 12 منتصف الليل صيفًا، وتكون مواعيد فتح المطاعم والكافيهات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية يوميًا من الساعة 5 صباحًا، وتغلق الساعة 1 صباحًا صيفًا، مع استمرار خدمة التيك أواي وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار ٢٤ ساعة.

وقال إن مواعيد فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية يوميًا تكون من الساعة الثامنة صباحًا، وتغلق الساعة السابعة مساءً صيفًا، عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود، وكذا الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن والتي يصدر بها قرار من اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة.

وأضاف أنه تُستثنى من هذه المواعيد محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران، مع مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفاكهة والخضراوات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.