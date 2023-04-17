دعم أوروبي بقيمة 26 مليون يورو لدفع مخصصات الأسر الفقيرة في فلسطين

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، تقديمه مع فرنسا وإسبانيا 3ر26 مليون يورو لدفع المخصصات الاجتماعية لصالح نحو 106 أسر فلسطينية فقيرة.



وصرح نائب ممثل الاتحاد الأوروبي ماريا فيلاسكو، في بيان، بأن الدعم المذكور يأتي في إطار "الحماية الاجتماعية كأولوية وحق أساسي من حقوق الإنسان يجب الحفاظ عليه وحمايته من الحكومات في جميع أنحاء العالم".



وأضافت فيلاسكو أن نظام الحماية الاجتماعية الخاص الذي يتضمن برنامج التحويلات النقدية لدعم الأشد فقرا والأكثر ضعفا يواجه حاليا تحديات غير مسبوقة بسبب الأزمة المالية المزمنة للسلطة الفلسطينية.



وذكرت أن مساهمة الاتحاد الأوروبي التي تشترك في تمويلها إسبانيا وفرنسا "تؤكد مرة أخرى التزامنا الأوروبي المشترك تجاه الشعب الفلسطيني، بينما لا نزال ندعو إلى صرف المخصصات الاجتماعية بشكل دوري ومستمر من خلال هذا البرنامج".



ويتم صرف المخصصات الاجتماعية من السلطة الفلسطينية بقيمة 200 إلى 500 دولار بمعدل ثلاث إلى أربع مرات سنويا لصالح 80 ألف أسرة في قطاع غزة والبقية في الضفة الغربية.