الرئيس السيسي يستقبل ملك البحرين في قصر الاتحادية

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، في قصر الاتحادية.



وأجريت مراسم استقبال رسمية، وعُزف النشيدان الوطنيان للبلدين.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مقدمة مستقبلي العاهل البحريني بمجرد وصوله إلى مطار القاهرة.

وفي وقت سابق من اليوم، التقى العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين.

وبحث الزعيمان خلال الاجتماع، سبل تحقيق المزيد من التعاون والتكامل الاقتصادي بين البلدين الشقيقين، والقضايا الإقليمية والدولية الراهنة.

وبحث الطرفان الوضع السياسي والأمني ​​في الشرق الأوسط، مشددين على الحاجة الملحة إلى تنفيذ المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، لقرارات الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة.

وشددا على أهمية حماية المدنيين، وضمان التوصيل الآمن للمساعدات الإنسانية، ومنع المزيد من تصعيد الأزمة، معربين عن الرفض لكل ما يؤدي إلى توسيع الحرب أو الهجمات البرية على رفح، أو تهجير الفلسطينيين من أراضيهم.

وجدد الجانبان التأكيد ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني للقدس، ووقف الاعتداءات الإسرائيلية على الأماكن الدينية.