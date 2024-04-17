 إصابة شخصين فى حريق حظيرة مواشي بأسوان - بوابة الشروق
الأربعاء 17 أبريل 2024 12:53 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

إصابة شخصين فى حريق حظيرة مواشي بأسوان

حمادة بعزق
نشر في: الأربعاء 17 أبريل 2024 - 12:30 ص | آخر تحديث: الأربعاء 17 أبريل 2024 - 12:34 ص

نشب حريق فى إحدى حظائر المواشى بمنطقة البيارة التابعة لدائرة مركز كوم أمبو شمال محافظة أسوان، مساء اليوم الثلاثاء، مما أسفر عن إصابة شخصين وعلى الفور توجهت سيارة الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

بدأت تفاصيل الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات النجدة في أسوان إخطارًا يفيد بإندلاع حريق فى أحدى أحواش المواشى بمنطقة البيارة التابعة لدائرة مركز كوم أمبو شمال المحافظة.

وأسفر الحريق عن إصابة شخصين وعلى الفور تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لتباشر تحقيقاتها حيالها الوصول إلى الأسباب وراءها.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك