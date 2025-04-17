استقبل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، مساء اليوم الخميس، وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان آل سعود، حيث تسلّم منه رسالة من العاهل السعودي.

وقال خامنئي، خلال اللقاء: "نؤمن أن التواصل بين الجمهورية الاسلامية الإيرانية والعربية السعودية سيكون مفيدا لكلا البلدين، وبوسعهما أن يكملا أحدهما الآخر"، بحسب وكالة إرنا الرسمية الإيرانية.

وشدد خامنئي على أن "توسيع العلاقات بين البلدين، له أعداؤه"، مضيفا أنه "يجب التغلب على هذه الدوافع العدائية واننا جاهزون في هذا الخصوص".

كما أشار إلى بعض التقدم الذي حققته إيران، وأنهم جاهزون في هذه المجالات لمساعدة السعودية، مؤكدا على ضرورة "أن تعاون الأخوة في المنطقة معا، وأن يساعد أحدهم الآخر، أفضل بكثير من الاعتماد على الآخرين".

من جانبه، أعرب وزير الدفاع السعودي عن ارتياحه البالغ لهذا اللقاء، قائلا: "جئت إلى طهران بجدول أعمال ينطوي على توسيع العلاقات مع إيران والتعاون في جميع المجالات".

وأضاف: "نأمل أن تسهم الحوارات البناءة التي انجزت في إرساء علاقات أقوى من الماضي بين العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية".