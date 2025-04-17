خليل الحية: حماس مستعدة لإطلاق سراح جميع الأسرى مقابل وقف الحرب والانسحاب الكامل

أعلن خليل الحية، رئيس حركة حماس في قطاع غزة ورئيس وفدها المفاوض، عن استعداد الحركة للبدء الفوري في مفاوضات للتوصل إلى «رزمة شاملة»، تتضمن إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة مقابل عدد متفق عليه من الأسرى الفلسطينيين، وذلك مع وقف تام للحرب، وانسحاب إسرائيلي كامل من قطاع غزة، وبدء الإعمار وإنهاء الحصار.

وقال خلال كلمة متلفزة، إن «الاتفاقات الجزئية التي يستعملها نتنياهو وحكومته هي غطاء لأجندته السياسية القائمة على استمرار الحرب والإبادة والتجويع، حتى لو كان الثمن التضحية بأسراه جميعا»، مؤكدا أن حماس «لن تكون جزءا من تمرير هذه السياسة».

وأكد أن «المقاومة وسلاحها مرتبطان بوجود الاحتلال، وهي حق طبيعي لشعبنا وكل الشعوب الواقعة تحت الاحتلال».

ورحب الحية، بموقف آدم بوهلر، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي لشئون الرهائن، بشأن إنهاء ملف الأسرى والحرب معا، مؤكدا أنه «يتقاطع مع موقف الحركة بالاستعداد للتوصل لاتفاقية شاملة حول تبادل الأسرى رزمة واحدة، في مقابل وقف الحرب وانسحاب الاحتلال وإعادة الإعمار».

وأضاف أن حماس وفصائل المقاومة حرصت طوال الفترة الماضية على وقف العدوان الهمجي وحرب الإبادة على قطاع غزة، مشيرا إلى انخراطها في مفاوضات مضنية استمرت على مدار عام ونصف لتحقيق هدف التوصل إلى اتفاق 17 يناير الماضي بمراحله الثلاث، إلا أن رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو «انقلب على الاتفاق قبيل استكمال المرحلة الثانية واستأنف ارتكاب أبشع الجرائم وأصناف الإبادة الجماعية عبر القتل والهدم والتجويع».

وأوضح أن المقاومة وافقت على مقترح الأشقاء نهاية شهر رمضان الماضي، رغم قناعتها بأن نتنياهو «يصر على استكمال الحرب لحماية مستقبله السياسي».

وأشار إلى أن التأكد جاء برفض نتنياهو لمقترح الوسطاء والرد عليه بمقترح يحمل «شروطا تعجيزية ولا يؤدي إلى وقف الحرب أو الانسحاب من قطاع غزة».