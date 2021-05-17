بدء تخفيض رسوم الحماية على البليت وحديد التسليح إبريل الماضى

علمت «الشروق» أن رسوم الحماية الجمركية المفروضة على البليت، انخفضت فى إبريل الماضى إلى 46 دولارا مقابل 60 دولارا، بينما انخفضت رسوم الحماية المفروضة على حديد التسليح من 105 دولارات إلى 85 دولارا على أن يتم العمل بهذه الأسعار حتى إبريل 2022، موعد الخفض التالى.

يذكر أن وزارة التجارة والصناعة، قررت تخفيض الرسوم على واردات حديد البليت المستورد إلى 13% بدلا من 16% وبحد أدنى 60 دولارا للطن، فى إطار خفض رسوم الحماية تدريجيا خلال ثلاث سنوات.

ونص القرار الوزارى رقم 907 الصادر فى أكتوبر 2019، على أن تخضع الواردات من صنف «حديد التسليح لأغراض البناء»، لرسم تدابير وقائية نهائية متدرجة بواقع 25%، بداية من أكتوبر ٢٠١٩ وحتى إبريل 2020، وبنسبة 21% حتى إبريل 2021، وبنسبة 17% حتى إبريل 2022، وفرض 16% رسوما وقائية على واردات «البليت» بدءا من أكتوبر ٢٠١٩ حتى إبريل ٢٠٢٠ وبنسبة 13% حتى إبريل 2021، وبنسبة 10% حتى إبريل 2022.