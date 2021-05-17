قصف مدفعي للاحتلال الإسرائيلي على منطقة كفرشوبا وجوارها جنوب لبنان

أفادت سكاي نيوز عربية، بقيام الاحتلال الإسرائيلي بالقصف المدفعي على منطقة كفرشوبا وجوارها في العرقوب جنوب لبنان.



وفي وقت سابق، ذكر تقرير إخباري أن الجيش الإسرائيلي أحبط اليوم الاثنين محاولة لعبور الحدود من لبنان إلى داخل الدولة العبرية، في ثاني محاولة من نوعها في غضون أربعة أيام.



وذكرت صحيفة"يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية في موقعها الإلكتروني مساء اليوم الاثنين أن شخصين مشتبه بهما شاركا في مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين على الحدود اللبنانية الإسرائييلية حاولا تخريب السياج الحدودي بالقرب من كيبوتس المنارة ، في محاولة لعبوره.



وبحسب الصحيفة، أطلقت القوات الإسرائيلية النار باتجاه المشتبه بهما ولاذا بالفرار من المكان.



كان شاب لبناني قد استشهد يوم الجمعة الماضي متاثرا بجراح أصيب به عندما أطلق الاحتلال الإسرائيلي قذائف باتجاه مجموعة من الشبان حاولوا اجتياز الشريط التقني عند الحدود قبالة مستوطنة المطلة الاسرائيلية.