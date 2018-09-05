أمريكا وباكستان تؤكدان أهمية التعاون بشأن عملية السلام الأفغانية

أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، ونظيره الباكستاني شاه محمود قريشي، في محادثات هاتفية، أهمية استمرار التعاون بشأن عملية السلام الأفغانية.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، في بيان نشرته الوزارة عبر موقعها الإلكتروني اليوم الاثنين، إن الوزيرين ناقشا التقدم الذي أحرزته باكستان في مكافحة الإرهاب وإمكانية توسيع العلاقات التجارية وتحسين الترابط الإقليمي في جنوب آسيا.

من جانبه، شدد وزير الخارجية الباكستاني، وفقا للبيان، على الحاجة إلى توسيع العلاقات الثنائية والتعاون مع الولايات المتحدة، قائلا إن إسلام آباد ترغب في شراكة "واسعة النطاق وشاملة" مع أمريكا.

وأكد قريشي دعم باكستان الثابت والمتواصل لعملية السلام الأفغانية، مع التأكيد على أن تحقيق حل سياسي سلمي في أفغانستان هو مسؤولية مشتركة لجميع الأطراف الأفغانية وكذلك أصحاب المصلحة الدوليين والفاعلين الإقليميين الرئيسيين.

وشدد على أهمية "الانسحاب المسؤول" للولايات المتحدة والقوات الأجنبية الأخرى من أفغانستان، مؤكدا أنه لا غنى عن الحد من العنف ووقف إطلاق النار الدائم وتأمين تسوية سياسية شاملة وواسعة النطاق.

وأشار وزير الخارجية الباكستاني إلى التضحيات التي قدمتها بلاده في الحرب ضد الإرهاب والجهود المبذولة لتعزيز أنظمة مكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال، مجددا التأكيد على العزم على مواصلة الجهود في هذا الصدد.