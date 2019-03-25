الجيش الإسرائيلي: دمرنا 100 كيلومتر من أنفاق حماس حتى الآن

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صرح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي جوناثان كونريكوس بأن الجيش دمر نحو 100 كيلومتر من شبكة الأنفاق التي أقامتها حركة حماس تحت الأرض في قطاع غزة.

ووفقا للجيش، فقد أقامت حماس الشبكة على مدار العديد من السنوات، ويقدر طولها بمئات الكيلومترات، وتستخدمها لنقل المقاتلين والذخائر والمواد الغذائية عبر قطاع غزة.

واستهدفت الهجمات الأخيرة مناطق ذات أهمية استراتيجية ضمن شبكة الأنفاق، التي تسميها إسرائيل "المترو"، مثل التقاطعات.

ويقع الجزء الأكبر من الشبكة تحت مدينة غزة شمال قطاع غزة، وقد وصفها كونريكوس بأنها "مدينة تحت المدينة".

وأعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم، أنه قام خلال الليل باستهداف "المرحلة الثالثة من مشروع الأنفاق الداخلية لحماس، وذلك من خلال ضرب نحو 35 هدفا خلال 20 دقيقة عبر 54 طائرة مقاتلة واستخدام نحو 110 صواريخ دقيقة لاستهداف نحو 15 كيلومترا من الأنفاق".