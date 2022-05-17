زياد بهاء الدين: أخشى استمرار السياسات الاقتصادية السابقة للحكومة

قال الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق، إن المؤتمر الإعلامي الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس، جاءت فيه بعض الرسائل الإيجابية المهمة، منها فكرة قرب صدور وثيقة دور الدولة في الاقتصاد، وهي من أهم الأشياء المرتقبة والتي ستصدر قبل نهاية الشهر الجاري.

وأضاف بهاء الدين، في لقاء ببرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «أون»، مساء الاثنين، أنه كانت هناك إشارة إيجابية أيضًا إلى أنه سيتاح المجال للقطاع الخاص بأن يتحرك بحرية أكبر وأن يلعب دور أكبر في الاقتصاد، بالإضافة إلى التعبير عن الاهتمام بالاستثمار وإدراك أنه «مربط الفرس» في أي تقدم تحرزه الدولة أو لا.

وذكر أنه كان يتوقع أكثر مما عرض في مؤتمر الأحد لرئيس مجلس الوزراء، لأن جزء كبير منه تناول ما تم في الماضي مقارنة بالوضع العالمي وأن الأزمة العالمية تطول الجميع والبلاد كلها في حالة سيئة، مضيفًا أن هذه الرسالة مهمة كي يعلم الجميع موقفه في العالم.

ولفت إلى أن المؤتمر تضمن الدفاع عن السياسات الاقتصادية السابقة وهذا منطقي لكن تحتم عليه شيئين، الأول أن ما قيل عن المستقبل لا يوجد فيه سياسة اقتصادية لكن فيه بعض المبادرات الجيدة وقرارات ومستهدفات معينة، معقبًا: «لم أجد فيها سياسة اقتصادية متكاملة ومترابطة بالمعنى الحالي».

وأشار إلى أهمية وصف الماضي والدفاع عنه، فكل حكومة عليها القيام بذلك، لكنه يخشى أن يكون ذلك تمهيدًا للإصرار على الاستمرار في ما كان يجري في الماضي، قائلا أنه يجب الانتباه إلى هذه المسألة، وتقييم ما فات أو تجاوزه وطرح خططا للمستقبل دون التقييد بما كان يجري في الماضي.